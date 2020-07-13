2020-07-13T21:03:40+03:00
Общество

Сруб мельницы-столбовки на Щёлоковском хуторе Нижнего Новгорода готов наполовину

Визитка музея – Дом Павловой – полностью разобран
Елена ЛАЗАРЕВА
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Ход реставрационных работ в нижегородском музее-заповеднике «Щёлоковский хутор» проверил сегодня исполняющий полномочия главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. Об этом сообщает управление по связям со СМИ городской администрации.

Сегодня пять объектов культурного наследия из 15, расположенных на территории Щелковского хутора, находятся на реставрации: мельница толчея-столбовка, дом Павловой, Покровская церковь, ямный и верховой овины.

В частности, уникальная мельница толчея-столбовка полностью перебирается. Она была привезена в музей в 70-х годах прошлого века из Городца, и раньше поворачивалась вокруг центрального столба, в зависимости от направления ветра. Сруб реставрируемой мельницы готов наполовину.

Визитная карточка музея – некогда принадлежавший крестьянину-старообрядцу Дом Павловой, с сохранившимися подлинными интерьерами и глухой резьбой. Дом разобран, в вырытый котлован под фундамент вскоре зальют бетон. Это защитит отреставрированное здание от неблагоприятных погодных условий.

Овины сегодня также разобраны, отправлены на производственную базу подрядчика и вскоре будут перевезены обратно в музей и собраны.

На Покровской церкви заменяют четыре нижних венца с условием наиболее полного сохранения исторического облика.

- Последний раз полноценные реставрационные работы в музее прошли в середине 1990-х годов. Необходимость восстановления ценных памятников деревянного зодчества сегодня очевидна, - отметил Юрий Шалабаев и подчеркнул, что проектно-сметная документация на пять объектов проходит экспертизу, а еще на пять – в стадии разработки. Планируется постепенно отремонтировать весь музейный комплекс.

Напомним, некоторые объекты по-настоящему уникальны. Ветряная мельница и ямный овин не сохранились больше ни в одном музее.

Общая стоимость комплекса реставрационных работ по сохранению объектов культурного наследия на пяти памятниках деревянного зодчества - 40,4 млн. рублей. Сроки выполнения работ - 2020-2021 годы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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