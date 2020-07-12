Нижегородцы смогут узнать о новых пособиях по безработице по «горячей» линии

12 Июль 2020 2020-07-12T12:02:39+03:00

Она пройдет в регионе с 13 июля по 2 августа

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Управление по труду и занятости населения Нижегородской области организует «горячую» телефонную линию, в ходе которой жители смогут узнать о новых пособиях по безработице.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, отвечать на звонки специалисты управления будут в рабочие дни с 8:00 до 20:00 с 13 июля по 2 августа.

Нижегородцам расскажут об изменениях в организации работы службы занятости населения, а также о подаче документов через портал «Работа в России», об изменениях в законодательстве о занятости населения. Речь идет об увеличении максимального и минимального пособий по безработице, предоставлении областных компенсационных выплат безработным, продлении на три месяца периода выплаты пособия и дополнительной выплате 3 000 рублей на несовершеннолетних детей каждому безработному.

Задать интересующие вопросы жители смогут по телефону 8 (831) 234-07-27.

Телефоны районных отделов и центров занятости населения можно найти на сайте czn.nnov.ru и интерактивном портале zan.nnov.ru службы занятости населения Нижегородской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU