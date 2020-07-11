Стало известно, что на самом деле убило туристов на перевале Дятлова в 1959 году

11 Июль 2020 2020-07-11T14:09:04+03:00

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11 июля 2020 года в редакции «Комсомольской правды» состоялась пресс-конференция, на которой эксперт-юрист Андрей Курьяков разобрал несколько популярных версий гибели туристов группы Дятлова в 1959 году. Напомним, несколько студентов отправились в поход в горы, но погибли при загадочных обстоятельствах. С тех пор выдвигались десятки версий о том, что могло стать причиной гибели студентов, сообщает kp.ru.

Так, микроклиматологи уже опровергли версию о том, что убить туристов мог ураган. Версия о сейсмических явлениях также не нашла подтверждения. Была также проверена версия, что всю группу убил один из ее участников. Но полное подтверждение получила лишь версия лавины. Впрочем, причиной гибели студентов стала не только она…

- 1 февраля группа пыталась атаковать Холатчахль, но не смогла. Тогда они обустроили лабаз (тайник) и начали подъем налегке. На восточном склоне Холатчахля туристы нашли ветровую тень, но они не знали, что ее создал не рельеф местности, а накопившийся снег. Вскоре началась лавина, которая накрыла заднюю часть палатки – именно поэтому студенты резко разрезали палатку и выскочили. При этом часть палатки они попытались забрать с собой, - рассказал Андрей Курьяков.

Затем группа спустилась вниз, к кедру. Но тут началось резкое ухудшение погоды. Туристы пытались развести костер, он горел полтора часа. Двое погибли у костра, остальные попытались вернуться к палатке, но температура до -45 градусов и пронизывающий ветер не оставили им шанса выжить.

ИСТОЧНИК KP.RU