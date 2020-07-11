2020-07-11T14:09:04+03:00
История современности

Стало известно, что на самом деле убило туристов на перевале Дятлова в 1959 году

Завершилась прокурорская проверка, которая была инициирована «Комсомольской правдой»
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Изменить размер текста:

11 июля 2020 года в редакции «Комсомольской правды» состоялась пресс-конференция, на которой эксперт-юрист Андрей Курьяков разобрал несколько популярных версий гибели туристов группы Дятлова в 1959 году. Напомним, несколько студентов отправились в поход в горы, но погибли при загадочных обстоятельствах. С тех пор выдвигались десятки версий о том, что могло стать причиной гибели студентов, сообщает kp.ru.

Так, микроклиматологи уже опровергли версию о том, что убить туристов мог ураган. Версия о сейсмических явлениях также не нашла подтверждения. Была также проверена версия, что всю группу убил один из ее участников. Но полное подтверждение получила лишь версия лавины. Впрочем, причиной гибели студентов стала не только она…

- 1 февраля группа пыталась атаковать Холатчахль, но не смогла. Тогда они обустроили лабаз (тайник) и начали подъем налегке. На восточном склоне Холатчахля туристы нашли ветровую тень, но они не знали, что ее создал не рельеф местности, а накопившийся снег. Вскоре началась лавина, которая накрыла заднюю часть палатки – именно поэтому студенты резко разрезали палатку и выскочили. При этом часть палатки они попытались забрать с собой, - рассказал Андрей Курьяков.

Затем группа спустилась вниз, к кедру. Но тут началось резкое ухудшение погоды. Туристы пытались развести костер, он горел полтора часа. Двое погибли у костра, остальные попытались вернуться к палатке, но температура до -45 градусов и пронизывающий ветер не оставили им шанса выжить.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Нижегородской области завершился ремонт дороги Таремское – Крюки
Стало известно, что на самом деле убило туристов на перевале Дятлова в 1959 году
Цены на свинину, лук и капусту понизились в Нижегородской области
В Нижнем Новгороде будет организовано онлайн-обучение по уходу за тяжелобольными людьми
Еще шесть человек скончались от коронавируса в Нижегородской области
Психологи МЧС оказывают помощь пострадавшим в результате взрыва газа в Нижнем Новгороде
Стали известны подробности о состоянии пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде 11 июля
Глеб Никитин поручил всем службам оперативно оказывать всю необходимую помощь пострадавшим от взрыва газа в Нижнем Новгороде
По факту взрыва газа на улице Краснодонцев в Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело
В Нижегородской области стартуют регулярные рейсы «Валдаев»
Церемония вручения премии «Инновация» пройдет в Арсенале 21 августа
Нижегородским школьникам, студентам и аспирантам повысят региональные стипендии
В Нижегородской области за лето 2020 года утонули 32 человека
Двое сотрудников нижегородского ГУФСИН задержаны по подозрению в превышении полномочий
«Нижегородская область показала серьезную динамику в рейтинге инвестиционной привлекательности», - Александр Шаронов
3 776 нижегородских школьников сдают сегодня ЕГЭ по профильной математике
Павел Солодкий: «18 место Нижегородской области в инвестиционном рейтинге – результат блестящей работы команды губернатора»
Самый шоколадный день: как выбрать качественный продукт
При поддержке компании «ЛУКОЙЛ» в поселке Ждановский открылась новая спортивная площадка