Психологи МЧС оказывают помощь пострадавшим в результате взрыва газа в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде психологи МЧС России оказывают психологическую помощь жителям дома на улице Краснодонцев, где ранним утром 11 июля 2020 года произошел взрыв бытового газа. Напомним, в результате взрыва оказались повреждены квартиры на двух этажах, но нижегородские власти приняли решение предоставить всем жильцам временное жилье, пока не будут полностью обследованы все конструкции здания.
Психологи оказывают гражданам помощь в пункте временного размещения, который развернут на базе школы №127 в Нижнем Новгороде.
Напомним также, по факту взрыва в многоквартирном доме возбуждено уголовное дело. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Кроме того, спасатели продолжают разбирать завалы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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