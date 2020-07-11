11 Июль 2020 2020-07-11T12:04:17+03:00

Психологи МЧС оказывают помощь пострадавшим в результате взрыва газа в Нижнем Новгороде Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Изменить размер текста: A A

В Нижнем Новгороде психологи МЧС России оказывают психологическую помощь жителям дома на улице Краснодонцев, где ранним утром 11 июля 2020 года произошел взрыв бытового газа. Напомним, в результате взрыва оказались повреждены квартиры на двух этажах, но нижегородские власти приняли решение предоставить всем жильцам временное жилье, пока не будут полностью обследованы все конструкции здания.

Психологи оказывают гражданам помощь в пункте временного размещения, который развернут на базе школы №127 в Нижнем Новгороде.

Напомним также, по факту взрыва в многоквартирном доме возбуждено уголовное дело. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Кроме того, спасатели продолжают разбирать завалы.

ИСТОЧНИК KP.RU