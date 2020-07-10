При поддержке компании «ЛУКОЙЛ» в поселке Ждановский открылась новая спортивная площадка

10 Июль 2020 2020-07-10T11:28:41+03:00

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9 июля состоялось открытие детской спортивной площадки на территории МБДОУ «Детский сад «Колосок» в поселке Ждановский. Она была оборудована в рамках проекта «На пути к спортивным достижениям», который стал победителем Конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» 2019 года в Нижегородской области. Основной целью проекта было создание современных условий для активной физической деятельности, оздоровления и укрепления здоровья воспитанников, что будет способствовать популяризации спортивного образа жизни.

На грантовые средства были приобретены резиновое покрытие, шесть скамеек по периметру, декоративные фигуры и информационные щиты.

«Спасибо коллективу детского сада «Колосок» за инициативность и целеустремленность, благодаря чему учреждение стало в 2019 году победителем Конкурса социальных и культурных проектов Компании «ЛУКОЙЛ». Уверен, что это не последний наш совместный проект, который еще не один раз подарит детям радость и хорошее настроение. Наша главная задача - создать все условия для того, чтобы ребята росли здоровыми, а занятия спортом на свежем воздухе как раз этому и будут способствовать» - отметил заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Антон Гребень.