10 Июль 2020 2020-07-10T10:54:14+03:00

Он был создан в 2018 году и проработал менее двух лет

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Нижегородский институт Урбанистики закрывается. Об этом сообщила его руководитель Зоя Рюрикова на своей странице в социальной сети Facebook. Она написала, что с 1 августа более не работает в АНО Институт городской среды, так как учреждение ликвидируется.

Кроме того, Зоя Рюрикова предложила своим подписчикам и друзьям совместно подумать, как сохранит накопленный Институтом опыт. Напомним, институт урбанистики был создан по инициативе бывшего мэра областного центра Владимира Панова. Институт начал работать в декабре 2018 года и занимался разработкой проектов благоустройства городских общественных пространств, проводил обсуждения с жителями. В частности, уже воплощены в жизнь разработанные АНО проекты второй очереди Щелоковского хутора, затона на Оке в Молитовке, сквера на Черном пруду.

В этом году Институт собирался участвовать в разработке проектов благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды».

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ИСТОЧНИК KP.RU