2020-07-10T10:54:14+03:00
Общество

Нижегородский Институт Урбанистики закрывается

Он был создан в 2018 году и проработал менее двух лет
Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Нижегородский институт Урбанистики закрывается. Об этом сообщила его руководитель Зоя Рюрикова на своей странице в социальной сети Facebook. Она написала, что с 1 августа более не работает в АНО Институт городской среды, так как учреждение ликвидируется.

Кроме того, Зоя Рюрикова предложила своим подписчикам и друзьям совместно подумать, как сохранит накопленный Институтом опыт. Напомним, институт урбанистики был создан по инициативе бывшего мэра областного центра Владимира Панова. Институт начал работать в декабре 2018 года и занимался разработкой проектов благоустройства городских общественных пространств, проводил обсуждения с жителями. В частности, уже воплощены в жизнь разработанные АНО проекты второй очереди Щелоковского хутора, затона на Оке в Молитовке, сквера на Черном пруду.

В этом году Институт собирался участвовать в разработке проектов благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Павел Солодкий: «18 место Нижегородской области в инвестиционном рейтинге – результат блестящей работы команды губернатора»
Самый шоколадный день: как выбрать качественный продукт
При поддержке компании «ЛУКОЙЛ» в поселке Ждановский открылась новая спортивная площадка
Детские лагеря откроются в Нижегородской области с 15 июля
Нижегородский Институт Урбанистики закрывается
Нижегородцам предлагают выбрать место для установки стелы «Город трудовой доблести»
10 нижегородских медработников улучшат жилищные условия по программе господдержки
В Нижнем Новгороде сегодня, 10 июля, тепло и без осадков
Завершен ремонт подъезда к селу Уразовка в Нижегородской области
Министр нижегородского Минздрава не исключает вторую волну коронавируса
В Канавинском районе судят молодого человека, который пытался убить таксиста из ревности
Иван Разуваев: «Вхождение Нижегородской области в топ-20 инвестрейтинга – итог планомерной работы»
Светлана Чупшева: «Результаты Нижегородской области в инвестиционном рейтинге – это настоящий прорыв!»
Нижегородская область участвует в выставке «Всероссийский день поля» в новом формате
Нижегородская область вошла в топ-20 инвестиционного рейтинга
В Выксе женщина ударила ножом домашнего тирана
Нижегородская прокуратура проводит горячую линию для мигрантов
МЧС предупреждает об аномальной жаре в восточных районах Нижегородской области
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 9 июля 2020 года: Число заболевших в Автозаводском районе перевалило за две тысячи человек
Число умерших от коронавируса в Нижегородской области достигло 279 человек
Спортивный сквер появится на Автозаводе в 2020 году
Аварийную плотину начали ремонтировать в Первомайске
Почти 70% нижегородцев, заразившихся коронавирусом, уже выздоровели