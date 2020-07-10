2020-07-10T10:35:25+03:00
Общество

Нижегородцам предлагают выбрать место для установки стелы «Город трудовой доблести»

Голосование проходит на сайте «ЗаНижний.рф»
Елена ЛАЗАРЕВА
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Сегодня, 10 июля на сайте ЗаНижний.рф началось голосование по выбору места для установки стелы в честь присвоения Нижнему Новгороду почетного звания «Город трудовой доблести». Губернатор региона Глеб Никитин призвал нижегородцев принять участие в голосовании.

Можно выбрать одну из пяти территорий: Благовещенская площадь, площадь Революции (около Московского вокзала), «Парк Победы», Комсомольская площадь и остров «Гребневские пески».

«На прошлой неделе свершилось знаковое для всех нас событие – Нижнему Новгороду было присвоено почетное звание «Город трудовой доблести». 846 тысяч человек поддержали инициативу. Еще раз искренне благодарю всех, кто принял участие! Теперь нам вместе предстоит определить, где будет установлена памятная стела», - сказал глава региона и подчеркнул, что для установки выбраны знаковые места. Так, с вокзала на фронт уходили эшелоны с боевой техникой, Комсомольская площадь связала нагорную и заречную части Нижнего Новгорода, а парк Победы сам по себе является центром патриотического воспитания. Голосование на сайте ЗаНижний.рф продлится до 15 августа.

После выбора места начнется конкурс проектов стелы. Работы архитекторов оценят эксперты, выбранные ими варианты представят на общегородское обсуждение. Выбранный большинством нижегородцев проект займет свое место уже в следующем году.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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