10 нижегородских медработников улучшат жилищные условия по программе господдержки

10 Июль 2020 2020-07-10T09:45:54+03:00

Изменить размер текста: A A

9 июля 2020 года в министерстве здравоохранения Нижегородской области комиссия выбрала кандидатов, участвующих в подпрограмме «Улучшение жилищных условий специалистов» государственной программы «Развитие жилищного строительства и государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории Нижегородской области».

Из 10 участников программы половина отправится работать в Выксунский район, в ГБУЗ НО «Выксунская ЦРБ». Выксунское здравоохранение пополнится двумя врачами и тремя медсестрами, которых с нетерпением ждут в районной больнице. Также соцподдержку получили врачи Бора, Лыскова, Сосновского, Вачского и Пильнинского районов области.

Напомним, соцподдержка в размере 1 млн рублей предназначена для врачей и медработников среднего звена и выделяется из средств областного бюджета. Выделенные средства медики могут потратить на покупку или строительство нового жилья.

В 2020 году в рамках подпрограммы в отрасли «Здравоохранение» предполагается 60 квот.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU