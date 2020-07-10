2020-07-10T09:45:54+03:00
Общество

10 нижегородских медработников улучшат жилищные условия по программе господдержки

1 млн рублей выделят из средств областного бюджета
Елена ЛАЗАРЕВА
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9 июля 2020 года в министерстве здравоохранения Нижегородской области комиссия выбрала кандидатов, участвующих в подпрограмме «Улучшение жилищных условий специалистов» государственной программы «Развитие жилищного строительства и государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории Нижегородской области».

Из 10 участников программы половина отправится работать в Выксунский район, в ГБУЗ НО «Выксунская ЦРБ». Выксунское здравоохранение пополнится двумя врачами и тремя медсестрами, которых с нетерпением ждут в районной больнице. Также соцподдержку получили врачи Бора, Лыскова, Сосновского, Вачского и Пильнинского районов области.

Напомним, соцподдержка в размере 1 млн рублей предназначена для врачей и медработников среднего звена и выделяется из средств областного бюджета. Выделенные средства медики могут потратить на покупку или строительство нового жилья.

В 2020 году в рамках подпрограммы в отрасли «Здравоохранение» предполагается 60 квот.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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