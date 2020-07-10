2020-07-10T08:57:15+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде сегодня, 10 июля, тепло и без осадков

Изнуряющая жара ненадолго уходит, уступая место комфортному теплу
Елена ЛАЗАРЕВА
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Сейчас, в пятницу, 7 июля, в Нижнем Новгороде 16 градусов. Небо ясное, но не жарко.

В течение дня температура воздуха поднимется до 23 градусов тепла, осадков не ожидается, вероятна переменная облачность. Ночью столбики термометров опустятся до +18 градусов.

Ветер северо-западный, 2-4 метра в секунду с порывами до 8-9 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет немного повышаться – с 754 до 756 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность – 43-64%.

В выходные, по прогнозам синоптиков, жара вернется, но уже не настолько испепеляющая. Кроме того, ночь будет приносить желанную прохладу. В субботу температура воздуха от +14 ночью до +25 градусов днем. Небо ясное, осадков синоптики не прогнозируют. Ветер умеренный, с порывами до 5-7 метров в секунду.

В воскресенье снова жарко – утренние +18 градусов к обеду «разогреются» до +29. Ожидается ясная и солнечная погода, порывы ветра будут достигать 6-7 метров в секунду.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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