Нижегородская область участвует в выставке «Всероссийский день поля» в новом формате

9 Июль 2020 2020-07-09T18:05:35+03:00

Мероприятие началось сегодня в Брянской области с 9 по 11 июля 2020 года

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Нижегородская область принимает участие в сельскохозяйственной выставке «Всероссийский день поля» в новом формате. Об этом сообщил региональный министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Николай Денисов.

«С учетом эпидемиологической ситуации, в этом году агротехническая выставка проходит не только в традиционном формате – в реальных полевых условиях, но и в режиме онлайн. Для этого была разработана специальная интернет-платформа, пользователи которой могут виртуально совершить экскурсию по экспозициям разных регионов. На виртуальном поле Нижегородской области представлены достижения и возможности нашего агропрома», - сообщил Николай Денисов.

Напомним, ежегодная выставка «Всероссийский день поля» является одним из крупнейших смотров достижений российского агропромышленного комплекса, организованного Минсельхозом России.

В этом году мероприятие проходит в Брянской области с 9 по 11 июля. Выставка разместилась на полях Брянского аграрного университета на площади 100 га. Достижения селекционной работы представлены на опытных делянках, где высеяно 435 сортов и гибридов 24 сельскохозяйственных культур, в том числе картофеля, пшеницы, подсолнечника, овощей. Важной частью выставки является показ сельскохозяйственной техники, оборудования, образцов систем мелиорации и пр.

В виртуальном павильоне Минсельхоза России посетители могут больше узнать о цифровизации и технической модернизации АПК, уровне развития аграрной науки и образования, мелиоративного комплекса, достижениях растениеводства.

Завтра, 10 июля, экспозицию выставки «Всероссийский день поля» посетит министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. Кроме того, глава Минсельхоза проведет ключевое деловое мероприятие с участием регионов – пленарное заседание на тему «Растениеводство России: стратегические ориентиры и инструменты их достижений».

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ИСТОЧНИК KP.RU