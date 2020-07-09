Новая остановка для городских электричек появилась в поселке Окский берег

9 Июль 2020 2020-07-09T08:18:08+03:00

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Горьковская железная дорога организовала новую станцию в поселке Окский берег – теперь местные жители смогут добираться до работы и обратно на городской электричке. Составы начали останавливаться там уже с 8 июля, сообщили в пресс-службе ГЖД.

Станция находится рядом с остановкой общественного транспорта «Деревня Кусаковка», рядом с ЖК «Окский берег» и ЖК «Солнечный». Она также поможет объезжать пробки, которые образуются сейчас из-за строительства новой дороги в районе Ольгино.

Так, доехать за полчаса до проспекта Гагарина с новой станции можно будет каждый день в 6:53 и 7:44. А до Московского вокзала от Окского берега электрички будут отправляться в 7:07, 7:59 и 18:10, время в пути – порядка 50 минут.

Приобрести билеты на пригородный поезд можно онлайн в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» или в электричке за наличный и безналичный расчет.

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ИСТОЧНИК KP.RU