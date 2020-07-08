В Урене в ДТП погиб водитель, не пристегнутый ремнем безопасности

8 Июль 2020 2020-07-08T15:26:09+03:00

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Сегодня, 8 июля, около 10 часов утра в городе Урень Нижегородской области произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Об этом сообщает пресс-служба областного ГИБДД.

По информации пресс-службы, «трагедия спровоцированна превышением скорости движения и пренебрежением в использовании ремня безопасности». Иными словами, водитель превысил скорость, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Где и столкнулся с другим припаркованным автомобилем.

Водитель, превысивший скорость, погиб на месте ДТП. Два его пассажира, 1977 и 1988 г.р., получили травмы разной степени тяжести.

По информации пресс-службы, одной из причин гибели водителя является тот факт, что он сел за руль и не пристегнулся ремнем безопасности.

Ранее сообщалось, что за лето 2020 года произошло 41 ДТП с участием животных. Чаще всего участниками аварий становятся лоси.

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ИСТОЧНИК KP.RU