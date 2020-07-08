Нижегородскую «Швейцарию» начнут благоустраивать в июле

8 Июль 2020 2020-07-08T12:29:20+03:00

Работы должны завершиться до конца следующего года

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Главное управление капитального строительства Нижнего Новгорода и ГК ЕКС подписали контракт. Согласно подписанному документу, подрядчик приступит к ремонтным работам в нижегородском парке в июле 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации областного центра. Ранее сообщалось, что стоимость работ по благоустройству составит 3,7 миллиарда рублей.

Площадь, которую предстоит благоустроить исполнителю контракта – более 52 гектаров. Сюда входят в том числе входные группы и ограждение парка, которые являются объектами культурного наследия.

Кроме того, в рамках благоустройства подрядчик восстановит дорожки в парке, отреставрирует ливневую канализацию, заменит освежение, проведет работы по озеленению территории.

Также в парке «Швейцария появятся фонтаны, детские и спортивные игровые зоны, парковые павильоны.

По условиям контракта, работы должны завершиться до конца следующего года.

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ИСТОЧНИК KP.RU