2020-07-07T11:24:16+03:00
Общество

Личный прием в службу приставов возобновили

Но попасть в ФССП можно только по предварительной записи
Елена ЛАЗАРЕВА
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В УФССП России по Нижегородской области возобновлен личный прием граждан, сообщает пресс-служба ведомства.

Однако посетители могут прийти на прием к приставам только по записи. Оформить «пропуск» к служителям Фемиды можно с помощью сервиса «Электронная очередь записи на личный прием». Сервис работает на официальном сайте ведомства.

Для того, чтобы записаться на прием к судебному приставу, необходимо на сайте Управления https://r52.fssp.gov.ru/ перейти в раздел «Обращения», выбрать «Личный прием граждан», затем - «Запись на личный прием». Предварительная запись осуществляется не менее чем за 3 и не более чем за 30 дней с даты обращения.

Как сообщает пресс-служба, записаться могут только граждане, зарегистрированные на едином портале госулуг. Перед визитом в службу судебных приставов необходимо запастись масками и перчатками. Сотрудники Службы также обеспечены средствами защиты, увеличены временные интервалы в ходе приема граждан.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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