2020-07-07T09:59:45+03:00
Общество

ЛУКОЙЛ начал выпуск новых марок дорожных битумов

В ближайшее время ассортимент выпускаемой продукции будет расширен
Эльвира ОСИПОВА
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Фото: ЛУКОЙЛФото: ЛУКОЙЛ
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ПАО «ЛУКОЙЛ» начало производство и отгрузку битумов по классификации PG (Performance Grade) по методологии Superpave (Superior Performance Pavements).

В отличие от традиционной классификации битумного вяжущего по маркам, шкала PG позволяет подбирать вяжущее под конкретные условия эксплуатации гораздо точнее. Такая точность увеличивает срок службы дорожной одежды. Ранее применялся только промежуточный стандарт на PG-продукты, сейчас работа ведётся уже по ГОСТ.

Эта продукция была использована при строительстве высокотехнологичной трассы «Таврида» в Керчи, которую называют инженерным чудом Крыма.

Также на ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» начат выпуск основных востребованных на рынке марок дорожных битумов: БНД 50/70, 70/100, 100/ 130 по ГОСТ 33133-2014, которые смогут полностью заменить марки дорожных битумов по ГОСТ 22245-90. Продукты по новому ГОСТ обладают более высокими показателями качества, требованиями по старению вяжущего.

В ближайшее время ассортимент выпускаемой продукции будет расширен - в производство будет запущена четвертая марка дорожных битумов.

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