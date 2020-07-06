Артисты цирка Гии Эрадзе застряли в Нижнем Новгороде

6 Июль 2020 2020-07-06T20:37:55+03:00

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Животные и артисты цирка уже несколько месяцев не могут покинуть Нижний Новгород из-за действующих ограничений по коронавирусу. Об этом сообщила директор Нижегородского госцирка Алена Кириллова.

Приехав на гастроли в Нижний Новгород в середине марта, труппа шоу «Бурлеск» не смогла покинуть областной центр, так как были введены ограничения из-за коронавируса. Животные, артисты и работники цирка Гии Эрадзе «поставлены на довольствие» в Нижегородский цирк и в преддверии нового сезона уже начали репетиции на нижегородской арене. Животных даже выводят на прогулки в теплую погоду.

«Вынужденное заточение», в которое попали гастролеры из-за пандемии, может сыграть на руку нижегородцам – в случае возобновления сезона с осени, именно жители региона смогут первыми увидеть шоу «Бурлеск».

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ИСТОЧНИК KP.RU