ФК «Тамбов» встретится с принципиальным соперником на нижегородском стадионе
Во вторник, 7 июля, футбольный клуб «Тамбов» сыграет на стадионе «Нижний Новгород» с клубом из Грозного «Ахмат». Матч начнется в 18:30 по московскому времени. На игру из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации вновь не будут пускать болельщиков.
Напомним, в начале этого года, еще до начала пандемии и принятия мер санитарной безопасности было объявлено, что футбольный клуб «Тамбов» проведет несколько матчей Премьер-Лиги в Нижнем Новгороде, так как стадион в родном городе клуба сейчас закрыт на ремонт.
Напомним, предыдущий матч "Тамбова" с "Зенитом" закончился в пользу питерской команды - 2:1.
Справка «КП»
«Тамбов» и «Ахмат» - соседи по турнирной таблице, занимают 13 и 14 строчку соответственно. Поражение в предстоящем матче практически гарантирует любой команде вылет из Премьер-Лиги, поэтому противостояние будет жестким.
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ИСТОЧНИК KP.RU