Стало известно, когда запустят все поезда "Стриж" Москва - Нижний Новгород

6 Июль 2020 2020-07-06T15:14:05+03:00

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В связи со снятием ограничений по коронавирусной инфекции, поезда «Стриж» возвращаются на маршрут. Как сообщает пресс-служба компании, с 15 июля восстанавливается движение всех скоростных «Стрижей» Нижний Новгород-Москва.

Напомним, на первоначальном этапе пандемии в графике сохранялись два поезда - №№704 и 705. В начале июля возобновилось движение еще трех пар поездов по некоторым датам.

Получить подробную информацию о графике движения поездов, стоимости билетов и оформить проездные документы можно на официальном сайте ОАО «РЖД», с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам» и в железнодорожных кассах.

По данным пресс-службы компании, перед каждым рейсом поезда проходят санитарную обработку, также поездные бригады проводят уборку и в пути следования. Кроме того, всем пассажирам в обязательном порядке замеряют температуру бесконтактным термометром.

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ИСТОЧНИК KP.RU