В Борском районе разыскивают 11-летнюю Люциту Волкову

6 Июль 2020 2020-07-06T08:26:50+03:00

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В воскресенье, 5 июля 2020 года, в Нижегородской области пропала 11-летняя девочка. Люцита Волкова ушла из своего дома, расположенного в деревне Ивановское в Борском районе, и не вернулась.

С тех пор школьницу никто не видел. Ее фотографии и приметы разместили в социальных сетях добровольцы поисково-спасательного отряда «Волонтер».

Из особых примет у Люциты – шрам под правой бровью.

Приметы девочки: рост 135 сантиметров, худощавое телосложение, черные волосы и карие глаза. В день исчезновения она была одета в розовую майку, синие джинсы и серые кроссовки.

Если у вас есть какая-либо информация о том, где находится Люцита, или вы готовы помощь в поисках, то обращайтесь к инфоргу ПСО «Волонтер» по номеру: 8 (831) 291-51-51. Кроме того, вы можете сообщить полезную информацию в полицию: 102.

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ИСТОЧНИК KP.RU