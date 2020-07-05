На Бору выключили холодную и горячую воду

5 Июль 2020 2020-07-05T15:22:14+03:00

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Жители города Бор сегодня временно остались без горячей и холодной воды – подача водоснабжения приостановлена с 14:30 до 16:30 5 июля. Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС по Нижегородской области

- Подача горячего и холодного водоснабжения временно приостановлена для завершения ремонтно-восстановительных работ, - прокомментировали в ведомстве. – Сейчас ремонтные работы выполняются подрядной организацией. В проведении ремонта задействованы семь человек и две единицы техники.

- Ремонтно-восстановительные работы должны закончиться ориентировочно в 17:00 5 июля, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы публиковали график отключения горячего водоснабжения в Нижнем Новгороде. Чтобы уточнить сроки отключения в своем доме, достаточно вбить адрес в поисковую строку на сайте ресурсоснабжающей организации. В этом году сроки планового отключения были перенесены в связи с пандемией опасной инфекции. Также планировалось, что могут быть сокращены и сроки отключения.

ИСТОЧНИК KP.RU