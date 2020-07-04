Более 15 тысяч жителей Балахны остались без холодной воды 4 июля

4 Июль 2020 2020-07-04T19:25:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Около 15 500 жителей города Балахна Нижегородской области остались без холодной воды днем в субботу, 4 июля 2020 года. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Согласно информации, под отключение попали 135 жилых домов. Ремонтно-восстановительные работы проводились подрядной организацией в количестве восьми человек и трех единиц техник. Планировалось, что работы закончатся не позднее шести часов вечера, но в итоге получилось завершить ремонт даже раньше – уже в 15:30.

- Водоснабжение потребителям восстановлено в полном объеме, - отметили в пресс-службе ведомства.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU