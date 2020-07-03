3 Июль 2020 2020-07-03T12:25:05+03:00

За сутки в нижегородских больницах от Covid-19 скончались еще пять человек

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Общее число жертв коронавируса в Нижегородской области увеличилось до 254 человек. Только за минувшие сутки в больницах от опасной инфекции скончались еще пять человек. Таковы данные оперативного штаба Нижегородской области.

- В большинстве случаев течение болезни у умерших осложнялось наличием хронических заболеваний, - ранее прокомментировал заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области на сегодняшний день составляет 18 172 человека. Только последние сутки инфекция была выявлена у 229 человек.

- Сейчас в нижегородских больницах находятся около 1,5 тысяч человек, зараженных коронавирусом, - рассказали в региональном правительстве. – При этом у 4,6 тысяч человек болезнь протекает в легкой форе или бессимптомно. Именно поэтому они находятся на амбулаторном лечении.

К слову, сейчас Нижегородская область находится на первом этапе снятия ограничений. На сегодняшний день карантин сохраняется только в Дивееве. Несколько дней назад карантинные мероприятия были отменены в Павлове и Кулебаках.

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ИСТОЧНИК KP.RU