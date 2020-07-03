2020-07-03T10:01:15+03:00
Общество

Нижегородцам предложили выбрать место для установки стелы в честь присвоения почетного звания «Город трудовой доблести»

Новый памятник будет сооружен к 800-летию Нижнего Новгорода
Елена ЛАЗАРЕВА
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил нижегородцам выбрать место, где будет установлена памятная стела в честь присвоения столице Приволжья звания «Город трудовой доблести». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и областного правительства.

«В федеральном законе прописано, что в каждом населенном пункте, которому присваивается почетное звание «Город трудовой доблести», установят стелу. На ней будут изображены герб города и текст Указа о присвоении звания. Мы должны вместе с нижегородцами решить, где будет находиться такой памятник», - пояснил Глеб Никитин.

Таким образом, к 800-летию в столице Приволжья появится еще одна достопримечательность.

Напомним, документы о присвоении Нижнему Новгороду почетного звания «Город трудовой доблести» будут подписаны в ближайшее время. Вместе с Нижним Новгородом, этого звания удостоятся еще 19 городов.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде прозвучали оповещения в честь присвоения городу звания «Город трудовой доблести». А вечером 2 июля в 22:30 на Нижневолжской набережной по этому поводу был запущен салют.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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