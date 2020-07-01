Евгений Петров: «Голосование – это праздник, и, чтобы его прочувствовать, стоит прийти на участок лично»

1 Июль 2020 2020-07-01T19:49:35+03:00

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Художественный руководитель Нижегородского губернского оркестра, Заслуженный артист Российской Федерации Евгений Петров принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. О своем опыте он рассказал нижегородцам.

- Я посчитал важным, как в старые добрые времена, прийти проголосовать на участок. Все члены моей семьи уже отдали свои голоса онлайн, - отметил Евгений Петров. - Но я считаю, что голосование по поправкам в Конституцию – это праздник, и, чтобы его прочувствовать, стоит прийти на участок лично. Здесь созданы все необходимые меры безопасности. У меня недавно родился внук. И мне важно, чтобы мои дети и внуки жили в прекрасной стране с хорошими законами. Думаю, что предлагаемые поправки поспособствуют этому.

ИСТОЧНИК KP.RU