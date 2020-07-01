2020-07-01T18:13:01+03:00
Общество

33 медика получат компенсации за переезд в село в Нижегородской области

Некоторые медработники переехали в наш регион из Москвы, Сочи и Краснодара
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Заседание комиссии по отбору кандидатов для выплат компенсаций медицинским работникам состоялось в минздраве Нижегородской области 30 июня 2020 года. Как и все заседания в последнее время, оно проходило в формате видеоконференцсвязи, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По итогам заседания комиссии были отобраны 33 человека – 16 врачей и 17 фельдшеров. Причем это не только нижегородцы – некоторые ради работы в Нижегородской области переехали из Москвы, Сочи, Мордовии и Краснодарского края.

Программа «Земский доктор» реализуется с 2012 года за счет федерального бюджета. С 2020 год на удаленных территориях Нижегородской области выплаты приехавшим на работу медикам составляют 1,5 миллиона рублей для врачей и 750 тысяч рублей для фельдшеров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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