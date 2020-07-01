Явка избирателей в Нижегородской области на 12:00 составила 1 507 605 человек

1 Июль 2020 2020-07-01T17:05:14+03:00

1 июля 2020 года в Российской Федерации проходит очное Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ

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Региональная избирательная комиссия сообщает, что на 12 часов 1 июля явка избирателей составила 1 507 605 человек. По словам председателя нижегородского избиркома Маргариты Красилевской, это составляет 63,56% от общего числа граждан, включенных в списки участников голосования.

Более подробная информация о том, как проходит голосование в Нижегородской области, содержится на сайте областной избирательной комиссии в разделе «Выборы и референдумы» (http://www.nnov.vybory.izbirkom.ru/region/nnov).

К полудню поступило одно обращение о нарушении, которое было допущено в ходе голосования. Сообщение было направлено в территориальную избирательную комиссию для рассмотрения по существу. Сейчас нижегородский избирком контролирует безопасность голосования, принимая все меры для обеспечения бесконтактности выборов и соблюдения всех санитарных норм. Нарушений, которые могут повлиять на волеизъявление участников голосования, не выявлено. На данный час в избирательную комиссию Нижегородской области поступило одно обращение, которое направлено в территориальную избирательную комиссию для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU