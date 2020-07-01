Юлия Гаревская: «Пациенты были очень рады, что у них появилась возможность проголосовать прямо в больнице»

1 Июль 2020 2020-07-01T16:26:55+03:00

Среди поправок в Конституцию самые важные – те, что касаются здравоохранения, семейных ценностей и охраны окружающей среды

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Главный врач Городской клинической больницы №29 Нижнего Новгорода Юлия Гаревская, которая в июне была удостоена звания Героя Труда за борьбу с коронавирусом, рассказала о том, как была организована процедура голосования среди пациентов:

- 30 июня мы организовали для наших пациентов участок для голосования в холле больницы. Голосовали 25 человек – те, кто уже идёт на поправку и не находится на кислородной поддержке. Наблюдатели расположились за стеклом. Мы создали все условия с точки зрения безопасности: в холл пациенты заходили по одному, работал рециркулятор для обеззараживания воздуха, все были в масках, перчатках, с одноразовыми ручками. Помогали сотрудники больницы: сверяли паспортные данные, давали расписываться в ведомости, больные ставили галочку в бюллетене и опускали его в урну. Пациенты были очень рады такой возможности – проголосовать прямо в больнице, - рассказывает Юлия Гаревская.

- Сама я голосовала 1 июля на участке в микрорайоне «Цветы», где я живу. Как врач могу подтвердить, что все меры безопасности были соблюдены стопроцентно: в участок заходили по одному человеку, на входе проводилась термометрия, выдавались маски, дежурили сотрудники МВД и МЧС, - отметила Юлия Анатольевна.

По ее мнению, среди поправок в Конституцию самые важные – те, что касаются здравоохранения, семейных ценностей и охраны окружающей среды.

- Каждый человек должен быть уверен, что в любой точке страны ему окажут качественную медицинскую помощь. Очень важен и приоритет семьи – все мы родом из детства, от этого зависит психологическое состояние человека в дальнейшей жизни. Крайне актуален сегодня и вопрос охраны природы. Так, из-за пандемии коронавируса в разы выросло количество пластиковых отходов – одноразовые защитные костюмы и одноразовая посуда для больных, маски, перчатки. Эту проблему надо будет решать, - считает Юлия Гаревская.

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ИСТОЧНИК KP.RU