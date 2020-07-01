2020-07-01T15:26:21+03:00
Общество

Наталья Назарова: «Россияне могут напрямую влиять на судьбу страны и ее развитие»

Россияне могут напрямую влиять на судьбу страны, на ее развитие
Инна БЕЛОВА
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«Сегодня мы все вместе создаем новую историю нашей страны. И обязанность каждого – выразить свое мнение по правкам в Конституцию. Не принимать участие в голосовании – это значит не быть частью своего государства. Сегодня я, как и многие нижегородцы, решила лично прийти на участок», - рассказала депутат Государственной Думы Наталья Назарова.

«Соотношение национального и международного права, а также национальных и международных институтов - одна из поправок в Конституцию. Инициатива позволит достичь всей полноты государственного суверенитета и быть такой страной, с мнением которой нужно считаться. Мы должны защищать социальные права граждан и национальную экономику от внешнего давления. Именно в этом и есть сама суть демократии - россияне могут напрямую влиять на судьбу страны, на ее развитие», - добавила парламентарий.

Наталья Назарова оценила, как организована работа на избирательных участках и каким образом обеспечивается безопасность жителей. «Это голосование отличается от всех предыдущих выборных кампаний. Измеряют всем температуру, есть санитайзеры, выдают защитные маски и персональную ручку. Такие санитарные меры безопасности – впервые», - отметила Наталья Назарова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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