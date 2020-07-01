Два дома ЖК «Новинки Smart City» будут сданы в эксплуатацию 1 июля

1 Июль 2020 2020-07-01T11:43:02+03:00

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин примет участие в мероприятии по сдаче в эксплуатацию двух домов - №№8 и 10 в ЖК «Новинки Smart City» и встретится с дольщиками многострадального долгостроя в среду, 1 июля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. В этих домах расположены в общей сложности 104 квартиры, в которые вложили деньги 126 человек.

- Дома были достроены в срок в соответствии с утвержденным планом, даже несмотря на пандемию. Всего в этом году планируется ввести в эксплуатацию 11 домов, - рассказал Глеб Никитин.

Так, к началу августа должны быть сданы дома №№14 и 15, также ведется подготовка к достройке домов №№16 и 17.

Всего же в строительство жилого комплекса вложились около 1800 человек. Права всех дольщиков будут восстановлены в течение трех лет с момента принятия решения о завершении строительства.

ИСТОЧНИК KP.RU