В Нижнем Новгороде 1 июля ожидается пасмурная и дождливая погода

1 Июль 2020 2020-07-01T09:03:10+03:00

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Сейчас в Нижнем Новгороде 17 градусов, переменная облачность и без осадков. Облака, по прогнозам синоптиков, затянули небо на весь день. Небольшие прояснения возможны лишь после шести часов вечера. После полудня вероятен дождь, а поздним вечером гроза.

В течение дня температура воздуха поднимется до 21 градуса тепла. Ночью столбики термометров опустятся до +16 градусов.

Ветер южный и юго-восточный, 2-6 метров в секунду с порывами до 11-14 метров в секунду после полудня. Атмосферное давление незначительно снизится – с 749 миллиметра ртутного столба до 748 мм.рт.столба. Относительная влажность до полудня – 55-62%, днем и вечером – 72-85%.

Завтра синоптики обещают такие же перепады температуры – от 15 градусов ранним утром до 25 днем, а также переменную облачность и дождь. Дожди и грозы сохранятся и в пятницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU