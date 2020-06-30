На бывшей нижегородской фабрике «Маяк» начались реставрационные работы

30 Июнь 2020 2020-06-30T21:06:25+03:00

Впервые в Нижегородской области производственное пространство будет преобразовано в творческий кластер. Фото предоставлено пресс-службой областного правительства

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Начались реставрационные работы на аварийных участках центрального фасада промышленного корпуса банка Рукавишниковых (Нижневолжская набережная, 11). Об этом сообщает пресс-служба губернатора и областного правительства. По данным источника, работы ведутся в рамках подготовки к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода.

Из федерального бюджета на реставрацию памятника будет направлено из федерального бюджета 52 миллиона рублей. В перспективе бывшая фабрика должна стать культурно-технологическим кластером, который объединит искусство, медиа, дизайн, науку и IT-технологии.

Как подчеркнул министр культуры региона Олег Беркович, впервые в Нижегородской области производственное пространство будет преобразовано в творческий кластер.

«Для развития нижегородской креативной индустрии «Маяк» будет иметь огромное значение: это будет площадка, на которой люди смогут объединяться в междисциплинарные проектные команды, чтобы воплотить свои идеи в реальность», – отметил Олег Беркович.

Напомним, всего к 800-летию Нижнего Новгорода будет отреставрировано 69 объектов культурного наследия.

Справка КП:

Торговый дом Рукавишниковых на Нижневолжской набережной является частью архитектурного ансамбля банка Рукавишниковых. Здание было построено в 1911-1914 годах известным модернистским архитектором рубежа XIX-XX столетий Федором Шехтелем. Фасад выполнен в готическом стиле. В 1915 году в здании разместилось эвакуированное из Варшавы швейное предприятие, которое именовалось сначала Швейной фабрикой №1, затем - фабрикой имени Красной армии и флота, а уже в шестидесятых годах XX столетия стало производственным объединением «Маяк».

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ИСТОЧНИК KP.RU