Вадим Андрюхин: «Нужно выразить свою позицию по поправкам в Конституцию, чтобы не было стыдно смотреть детям в глаза»

30 Июнь 2020 2020-06-30T20:41:04+03:00

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«Поправки в Конституцию России — это очень важный для всех нас момент. Речь идет об Основном законе страны, по которому будем жить не только мы, но и наши дети. И надо выразить свою позицию, чтобы потом не было стыдно смотреть детям в глаза. Чем активнее мы проявим свою позицию, тем больше власть будет к нам прислушиваться», - заявил нижегородский политолог Вадим Андрюхин.

«Я оцениваю голосование по поправкам к Конституции как проявление гражданской позиции человека», - добавил он.

«Система мер безопасности, разработанная для проведения голосования в условиях пандемии, достаточно продумана: для этого сделано многое. Тем более, что россиянам предложили разные форматы для выражения своей позиции. К примеру, электронное голосование – общемировая практика, распространенная и в Западной Европе, и в некоторых штатах США. Конечно, нам такой способ казался непривычным, возникали опасения о легитимности результатов. Но нужно понимать, что в данном случае действует четкая система контроля – еще более жесткого, чем при обычном голосовании. Электронный «мозг» не обманешь, и он будет фиксировать ровно ту позицию, которую проявил человек. А в дальнейшем, думаю, такая система будет развиваться. Все больше государственных услуг мы получаем в электронном виде. И голосование в этом плане ничем не отличается - к нему надо относиться спокойно», - добавил Вадим Андрюхин.

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ИСТОЧНИК KP.RU