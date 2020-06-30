В Нижегородском выставочном комплексе открылись пять экспозиций

30 Июнь 2020 2020-06-30T20:03:16+03:00

До 19 июля нижегородцы смогут посетить три новые и две постоянные выставки

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До 19 июля нижегородцы смогут увидеть в Нижегородском государственном выставочном комплексе пять экспозиций. Три из них – совершенно новые. Это арт-проект «Мастерская Фуфачёва», «Художественная история Войны и Победы» и персональная выставка нижегородского художника Сергея Сорокина.

В арт-проекте «Мастерская Фуфачева» принимают участие 46 авторов, которые представили 205 произведений. В экспозиции представлены натюрморты, классические пейзажи, портреты и абстракции.

Персональная выставка нижегородского художника Сергея Сорокина приурочена к 70-летию мастера. В экспозиции представлено около 100 живописных работ и инсталляций.

Выставка «Художественная история Войны и Победы» посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Экспонируются живопись, графика и декоративно-прикладное искусство. В рамках проекта посетители могут также увидеть работы народного художника РФ Виктора Сафронова, а также участника Великой Отечественной войны и Заслуженного художника РФ Михаила Уткина.

Кроме того, для зрителей в НГВК доступны две постоянные экспозиции – «Нижегородское искусство ХХ века. Классика» и «Юрков. Новейшая история».

Посетить комплекс можно по предварительной записи и с соблюдением всех санитарных требований. Записаться на посещение нижегородцы могут двумя способами: по телефону 439-09-71, 419-62-66 или по электронной почте: ngvk@mail.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU