Дмитрий Сивохин назначен первым замглавы администрации Нижнего Новгорода

30 Июнь 2020 2020-06-30T18:57:06+03:00

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Исполняющий полномочия главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев принял решение о назначении на должность первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода Дмитрия Сивохина. Новый замглавы начинает работать с завтрашнего дня, 1 июля 2020 года.

Ранее Дмитрий Сивохин работал заместителем главы администрации города и курировал вопросы ЖКХ и благоустройства. В качестве замглавы он будет курировать работу шести подразделений - департамента транспорта и дорожного хозяйства, департамента благоустройства, департамента жилья и инженерной инфраструктуры, департамента градостроительного развития и архитектуры, департамента строительства и капитального ремонта, управления административно-технического и муниципального контроля.

Справка: Дмитрий Сивохин родился в октябре 1976 года в городе Горьком. Окончил НГТУ по специальности «менеджмент». До 2014 года работал в коммерческих компаниях, в июле 2014 года был назначен первым заместителем главы администрации Приокского района. Через два года стал главой администрации Сормова.

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ИСТОЧНИК KP.RU