2020-06-30T18:45:48+03:00
Общество

Более 90% нижегородцев, зарегистрированных для участия в дистанционном электронном голосовании, уже проголосовали

Дистанционное электронное голосование завершается 30 июня
Инна БЕЛОВА
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Более половины от общего числа избирателей уже проголосовали по поправкам в Конституцию РФ – об этом сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Глава региона отметил, что 90% тех, кто собирался голосовать с помощью элетронного голосования, уже сделали это.

«Мне хочется поблагодарить всех, кто не остался в стороне. От нашего решения зависит будущее страны», - подчеркнул Глеб Никитин.

Напомним, дистанционное электронное голосование завершается сегодня, но проголосовать можно и завтра на избирательных участках. «Уверен, что 1 июля останется в истории страны, и у нас есть шанс стать частью этой истории. Абсолютная ценность детства и материнства, уважение к человеку труда, социальные гарантии, защита исторической памяти, новые возможности в государственном управлении – все это имеет значение для каждого человека. Нижегородцы всегда активно и деятельно участвовали в жизни России. Надеюсь, что так будет и в этот раз», - добавил Глеб Никитин.

Напомним, что, по данным избирательной комиссии Нижегородской области, на 20:00 29 июня 2020 года в регионе общее число проголосовавших достигло 1 283 461 человека, в том числе с помощью дистанционного электронного голосования – 122 815 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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