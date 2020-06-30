1 июля будет организован сбор подписей за присвоение Нижнему Новгороду звания «Город трудовой доблести»

30 Июнь 2020 2020-06-30T17:34:15+03:00

Поддержать инициативу можно будет на избирательных участках областного центра с 8:00 до 20:00

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1 июля на избирательных участках в Нижнем Новгороде, где будет организовано голосование по поправкам в Конституцию России, жители смогут поддержать инициативу по присвоению областному центру почетного звания «Город трудовой доблести». Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Отдать свою подпись в поддержку инициативы можно будет с 8:00 до 20:00. Процедура пройдет с соблюдением всех мер безопасности.

На данный момент инициативу поддержали более 742 тысяч человек. Напомним, сбор подписей за присвоение Нижнему Новгороду почетного звания «Город трудовой доблести» стартовал 1 февраля.

Звание будет присваиваться городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции и проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность. В годы войны Горький был настоящей «кузницей Победы», ключевым центром оборонной промышленности. Здесь был создан каждый второй автомобиль, каждый третий танк и каждая четвертая артиллерийская установка.

Все желающие могут поддержать инициативу на сайте «ЗаНижний.РФ». Также жители Нижнего Новгорода смогут проголосовать очно 1 июля на избирательных участках.

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ИСТОЧНИК KP.RU