30 Июнь 2020 2020-06-30T15:23:00+03:00

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Нижегородская епархия поддерживает сохранение карантина в Дивееве до тех пор, пока существует угроза распространения коронавирусной инфекции на территории Дивеевского района. Об этом говорится в официальном сообщении епархии.

Напомним, в селе действует карантин, и 10 июня были сняты санитарные ограничения только со Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря. Однако въезд на территорию села закрыт, и для паломников из других регионов и районов Нижегородской области вход в монастырь остается закрытым.

«Нижегородское епархиальное управление находится в тесном взаимодействии с правительством Нижегородской области и Роспотребнадзором в сфере соблюдения санитарных предписаний о недопущении распространения вредоносного заболевания», - отмечает источник в епархии. Кроме того, епархия выражает благодарность губернатору региона Глебу Никитину, правительству области и врачам, благодаря которым была оказана оперативная и высококвалифицированная медицинская помощь заболевшим сестрам обители. Сестры вернулись к своим послушаниям, отметили в Нижегородской епархии.

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ИСТОЧНИК KP.RU