2020-06-30T14:26:28+03:00
Общество

Вячеслав Амосов: «Каждая поправка в Конституцию продиктована требованиями современной жизни»

Самые важные изменения касаются социальных гарантий социально незащищенных слоев населения
Инна БЕЛОВА
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Председатель общественной организации «Союз пионерских организаций» Нижегородской области Вячеслав Амосов выбрал для себя дистанционный формат голосования за поправки в Конституцию РФ:

- Во-первых, это удобно, во-вторых, в условиях самоизоляции это самый оптимальный и безопасный вариант, в-третьих, сэкономил свое личное и рабочее время. Никаких технических проблем при онлайн-голосовании не было. Быстро приняли заявку, сама процедура голосования заняла меньше минуты.

Мне кажется, для людей, которые владеют информационными и дистанционными технологиями, онлайн-голосование очень удобно, поэтому будущее - именно за ним. Хотя традиционное очное голосование будет востребовано еще долго.

На мой взгляд, каждая поправка в Конституцию России продиктована временем и требованиями современной жизни. Самые важные изменения касаются социальных гарантий социально незащищенных слоев населения, которые особенно нуждаются в поддержке государства, - отметил Вячеслав Амосов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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