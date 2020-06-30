30 Июнь 2020 2020-06-30T14:20:16+03:00

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Нижегородская область – в лидерах по уровню открытости бюджетных данных. Такие данные представил Научно-исследовательский финансовый институт Министерства финансов Российской Федерации, сообщает пресс-служба губернатора и областного правительства.

НИФИ подготовил рейтинг, в котором все регионы России разделены на пять групп: «А» — очень высокий уровень открытости бюджетных данных, «В» — высокий, «С» — средний уровень, «D» — низкий, «Е» — очень низкий. Нижегородская область получила максимальное количество баллов (12) и вошла в группу «А», сообщает глава региона Глеб Никитин.

По словам губернатора, бюджет формируется для того, чтобы были реализованы важные для нижегородцев проекты. Для контроля со стороны граждан создан специальный портал «Бюджет для граждан Нижегородской области». На нем в доступной форме можно и ознакомиться с главным финансовым документом. Кроме того, у каждого жителя области есть возможность принять участие в публичных слушаниях по его проекту в онлайн-формате, отметил Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области подчеркнул, что жители региона сами бюджетирования участвуют в распределении бюджета в рамках проекта «Вам решать».

«В феврале этого года такое право закреплено за ними в Уставе региона. В прошлом году муниципалитеты представили более 200 проектов. Из них для дальнейшей реализации жители выбрали 103. На эти цели в этом году заложены 900 млн рублей», - отметила министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима.

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ИСТОЧНИК KP.RU