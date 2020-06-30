2020-06-30T14:14:20+03:00
Общество

Как будут работать избирательные участки в Нижегородской области 1 июля

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой на участках будут приниматься все необходимые меры для обеспечения безопасности и бесконтактности избирателей
Эльвира ОСИПОВА
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1 июля 2020 года объявлен общероссийским днем голосования по поправкам в Конституцию России. Жители Нижегородской области наряду с москвичами могли принять в нем участие в дистанционном формате. Но прийти на избирательный участок 1 июля также можно. Рассказываем, как нижегородцы смогут проголосовать на избирательных участках в День голосования.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой на участках будут приниматься все необходимые меры для обеспечения безопасности и бесконтактности избирателей. На входе всем участникам будут измерять температуру, выдавать маски, перчатки и одноразовые ручки. Наблюдатели, журналисты и члены избирательных комиссий также будут снабжены средствами индивидуальной защиты.

Стоит отметить, что ненадолго снять маски участникам голосования, возможно, все же придется – если это будет необходимо для сравнения с фотографией в паспорте. Но отдавать паспорт в чужие руки не понадобится – человек должен будет сам показать документ в развернутом виде, самостоятельно перелистав страницы. Кабинки будут расположены на безопасном расстоянии друг от друга, а ящики для голосования перед вскрытием продезинфицируют. Количество голосующих на избирательном участке должно составлять не более 8-12 человек в час.

КОНКРЕТНО

Проголосовать 1 июля можно несколькими способами:

- в помещении для голосования,

- вне помещения для голосования (на дому).

ИСТОЧНИК KP.RU

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