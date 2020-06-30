Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 30 июня 2020 года: Число заболевших на Автозаводе стремительно растет
Более 17,4 тысячи нижегородцев заболели коронавирусом за все время пандемии. Из них 8,3 тысячи - это жители приволжской столицы. Публикуем карту распространения коронавируса по районам Нижнего Новгорода на 30 июня 2020 года.
Топ-3 районов Нижнего Новгорода, где заболевших COVID-19 больше всего остается неизменным. На первом месте - Автозавод с 1801 зараженным, на втором месте - Канавино с 1341 зараженным, а на третьем месте - Ленинский район с 1322 зараженными. Меньше всего «ковидных» пациентов по-прежнему в Приокском районе - 473.
Ранее сообщалось, что за последние сутки в 29 районах Нижегородской области новые случаи коронавируса выявлены не были.
КОНКРЕТНО
Статистика распространения коронавируса по районам Нижнего Новгорода (по данным на 30 июня 2020 года):
Автозаводский – 1801
Канавинский – 1341
Ленинский – 1322
Сормовский – 937
Советский – 858
Московский – 791
Нижегородский – 782
Приокский – 473
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ИСТОЧНИК KP.RU
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