2020-06-30T13:10:37+03:00
Общество

Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 30 июня 2020 года: Число заболевших на Автозаводе стремительно растет

Публикуем карту распространения коронавируса в Нижнем Новгороде
Анастасия НАЗАРОВА
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Карта распространения коронавируса по районам Нижнего Новгорода.Карта распространения коронавируса по районам Нижнего Новгорода.Фото: Анастасия НАЗАРОВА
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Более 17,4 тысячи нижегородцев заболели коронавирусом за все время пандемии. Из них 8,3 тысячи - это жители приволжской столицы. Публикуем карту распространения коронавируса по районам Нижнего Новгорода на 30 июня 2020 года.

Топ-3 районов Нижнего Новгорода, где заболевших COVID-19 больше всего остается неизменным. На первом месте - Автозавод с 1801 зараженным, на втором месте - Канавино с 1341 зараженным, а на третьем месте - Ленинский район с 1322 зараженными. Меньше всего «ковидных» пациентов по-прежнему в Приокском районе - 473.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в 29 районах Нижегородской области новые случаи коронавируса выявлены не были.

КОНКРЕТНО

Статистика распространения коронавируса по районам Нижнего Новгорода (по данным на 30 июня 2020 года):

Автозаводский – 1801

Канавинский – 1341

Ленинский – 1322

Сормовский – 937

Советский – 858

Московский – 791

Нижегородский – 782

Приокский – 473

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ИСТОЧНИК KP.RU

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