2020-06-30T13:04:19+03:00
Общество

Праздничная подсветка включится на нижегородских телебашнях 30 июня и 1 июля

Она будет приурочена к общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию РФ
Валерия ГРОМОВА
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Праздничная подсветка будет включена на телебашнях в Нижегородской области 30 июня и 1 июля. Именно в эти дни в стране завершится всеобщее голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации.

Речь идет о вышках, расположенных в Нижнем Новгороде, Арзамасе и Сарове. Так, иллюминация на телебашне на улице Белинского в областном центре будет работать и 30 июня, и 1 июля с 21:30. Основным элементом станет световой триколор.

А телебашни в Арзамасе и Сарове будут подсвечены белым цветом 1 июля с 21:00.

Напомним, новая архитектурно-художественная подсветка на телебашне в Нижнем Новгороде была смонтирована в 2018 году. В Арзамасе она появилась в 2009 году, а в Сарове – в 2013. Иллюминация на региональных АМС установлена в рамках социального проекта Нижегородского филиала РТРС «Огни родных городов».

По вопросам эфирного телерадиовещания жители региона могут обращаться на горячую линию 8 800 220-20-02.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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