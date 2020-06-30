2020-06-30T12:45:10+03:00
Общество

Игорь Андронов: «Участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию нужно всем, кому не безразлично, что происходит в стране»

Председатель Нижегородской региональной организации Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы – «Инвалиды войны» уже принял участие в голосовании по поправкам в Конституции РФ
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Председатель Нижегородской региональной организации Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы – «Инвалиды войны» Игорь Андронов уже принял участие в голосовании по поправкам в Конституции РФ.

- Мой принцип — участвовать в голосовании нужно лично. Поэтому я уже побывал на избирательном участке, сам убедился, что обещанные меры безопасности действуют. Выдают все средства индивидуальной защиты. Люди на участке не скапливаются, так как на голосование отвели несколько дней, благодаря чему можно выбрать наиболее удобное для себя время.

Участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию нужно всем, кому не безразлично, что происходит в нашей стране. Получат поправки народное одобрение или нет, государство будет жить согласно Основному закону. И вновь принимаемые нормативные акты и указы не должны будут противоречить Конституции. Она станет новым вектором развития для России, - считает Игорь Андронов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Нижегородская епархия поддерживает сохранение карантина в Дивееве
Вячеслав Амосов: «Каждая поправка в Конституцию продиктована требованиями современной жизни»
Нижегородская область – в лидерах по уровню открытости бюджетных данных
Как будут работать избирательные участки в Нижегородской области 1 июля
Безопасность — превыше всего: Как проходит голосование по поправкам в Конституцию в Нижегородской области
Маргарита Красилевская: «Голос каждого очень важен для всей нашей страны и для нашего будущего»
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 30 июня 2020 года: Число заболевших на Автозаводе стремительно растет
Праздничная подсветка включится на нижегородских телебашнях 30 июня и 1 июля
Игорь Андронов: «Участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию нужно всем, кому не безразлично, что происходит в стране»
Сергей Малиновский: «Голосование - это возможность быть причастным к жизни страны»
Коронавирус побороли более 11 тысяч жителей Нижегородской области
Нижегородцы смогут получить гранты на открытие фермерских хозяйств
Геннадий Рябов: «Голосование онлайн обеспечивает стопроцентную безопасность, полностью исключая пресловутый «человеческий фактор»