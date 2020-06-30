Игорь Андронов: «Участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию нужно всем, кому не безразлично, что происходит в стране»

30 Июнь 2020 2020-06-30T12:45:10+03:00

Председатель Нижегородской региональной организации Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы – «Инвалиды войны» уже принял участие в голосовании по поправкам в Конституции РФ

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Председатель Нижегородской региональной организации Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы – «Инвалиды войны» Игорь Андронов уже принял участие в голосовании по поправкам в Конституции РФ.

- Мой принцип — участвовать в голосовании нужно лично. Поэтому я уже побывал на избирательном участке, сам убедился, что обещанные меры безопасности действуют. Выдают все средства индивидуальной защиты. Люди на участке не скапливаются, так как на голосование отвели несколько дней, благодаря чему можно выбрать наиболее удобное для себя время.

Участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию нужно всем, кому не безразлично, что происходит в нашей стране. Получат поправки народное одобрение или нет, государство будет жить согласно Основному закону. И вновь принимаемые нормативные акты и указы не должны будут противоречить Конституции. Она станет новым вектором развития для России, - считает Игорь Андронов.

ИСТОЧНИК KP.RU