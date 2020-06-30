Сергей Малиновский: «Голосование - это возможность быть причастным к жизни страны»
Генеральный директор Фонда «Нижегородский Кремль», член Союза художников России, лауреат премии города Нижнего Новгорода, лауреат премии Минина и Пожарского Сергей Малиновский принял участие в голосовании за поправки в Конституцию РФ:
«На выборы, как на праздник! Люди нашего поколения всегда считали именно так. Поэтому мы с женой решили прийти проголосовать на участок, хотя две наших старших дочери проголосовали электронно.
Голосование - это проявление гражданской позиции, возможность быть причастным к жизни страны, тем большим задачам, которые сегодня решаются. Мы пришли поддержать позицию нашего лидера, Президента Владимира Путина, и поправки, направленные на укрепление суверенитета страны, на историческую преемственность, на повышение социальной ответственности государства».
ИСТОЧНИК KP.RU