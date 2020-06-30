Коронавирус побороли более 11 тысяч жителей Нижегородской области

30 Июнь 2020 2020-06-30T12:42:55+03:00

Всего десять человек, поборовших коронавирусную инфекцию, выписались в Нижегородской области за последние сутки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За последние сутки выздоровели еще 357 человек

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357 человек, поборовших коронавирусную инфекцию, выписались в Нижегородской области за последние сутки. По данным на 30 июня 2020 года, число выздоровевших нижегородцев выросло до 11071 человека (63,3 % от общего числа заболевших).

При этом ранее в пресс-службе правительства региона рассказали, что за сутки COVID-19 был выявлен еще у 203 нижегородцев. Таким образом за все время пандемии в Нижегородской области коронавирус подтвердился у 17481 человека.

Добавим, что в больницах лечатся примерно 1,6 тысячи пациентов с коронавирусной инфекцией. Еще свыше 4,5 тысячи - на амбулаторном лечении, так как у них заболевание протекает без симптомов или в легкой форме. В обсерваторах пребывают 176 нижегородцев.

Кстати, в регионе увеличилось число жертв этого смертельно опасного заболевания - до 234. За сутки пришло подтверждение еще по пяти умершим.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 30 июня 2020 года):

- число зараженных выросло до 17481 человека;

- число умерших выросло до 234 человек;

- число выздоровевших выросло до 11071 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU