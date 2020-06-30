Нижегородцы смогут получить гранты на открытие фермерских хозяйств

30 Июнь 2020 2020-06-30T12:18:54+03:00

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 29 июня по 20 июля

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Жители Нижегородской области смогут получить гранты в размере до пяти миллионов рублей на открытие и развитие фермерских хозяйств в 2020 году. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, средства выделяются в рамках нацпроекта «Малое и средние предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

По словам первого замгубернатора Евгения Люлина, эти деньги помогут всем желающим сделать первые шаги в области фермерства.

- Сегодня особенно важно поддержать предпринимательство в сфере сельского хозяйства. В районах области восстановление экономики от последствий пандемии коронавируса может идти медленнее, чем в крупных городах, поэтому дополнительные программы поддержки деловой активности на сельских территориях очень нужны, - добавил чиновник.

Чтобы принять участие в конкурсе, нижегородцам нужно отправить заявку с 29 июня по 20 июля 2020 в управления сельским хозяйством районов. Всю подробную информацию можно найти на сайте министерства mcx-nnov.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU