Геннадий Рябов: «Голосование онлайн обеспечивает стопроцентную безопасность, полностью исключая пресловутый «человеческий фактор»

30 Июнь 2020 2020-06-30T12:08:44+03:00

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Председатель Общественной палаты Нижнего Новгорода Геннадий Рябов выбрал для себя дистанционный электронный формат голосования по поправкам в Конституцию:

- Сегодня, в условиях пандемии, применен совершенно новый подход к организации голосования. Граждане получили возможность широкого выбора способов волеизъявления. Так я, находясь на самоизоляции, буду голосовать в удаленном формате, используя портал госуслуг. Мои соседи по даче, тоже не желая повергать себя риску заразиться опасным вирусом, предпочли визит на дом членов избирательной комиссии. При этом все варианты, которые используются при голосовании, абсолютно безопасны для здоровья граждан. В достоверности итогов голосования сомневаться также не приходится.

Очень хорошо, что Нижегородская область, как и Москва, решили реализовать такой новый формат, как удаленный режим голосования. Голосование онлайн, в удаленном режиме, обеспечивает стопроцентную безопасность, полностью исключая пресловутый «человеческий фактор». Я сам давно пользуюсь порталом Госуслуг и могу это подтвердить собственным опытом.

Что же касается ситуации на избирательных участках, если члены избиркомов точно следуют инструкциям, в безопасности сомневаться не приходится. По словам членов областной и городской Общественных палат, побывавших на избирательных участках, на местах все готово к проведению голосования в полном соответствии с нормами законодательства, - рассказал Геннадий Рябов.

ИСТОЧНИК KP.RU