2020-06-30T11:54:38+03:00
Общество

Пять пациентов с COVID-19 скончались в нижегородских больницах

Всего в регионе зафиксировано 234 летальных случая, связанных с коронавирусной инфекцией
Анастасия НАЗАРОВА
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Еще пять человек с подтвержденным коронавирусом умерли в Нижегородской области.Еще пять человек с подтвержденным коронавирусом умерли в Нижегородской области.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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Еще пять человек с подтвержденным коронавирусом умерли в Нижегородской области. Таковы данные на утро 30 июня 2020 года, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В общей сложности в регионе зафиксировано 234 летальных случая, связанных с COVID-19. Причем, как уточнил заместитель губернатора, глава регионального минздрава Давид Мелик-Гусейнов, у всех 234 пациентов из-за коронавируса обострились хронические заболевания.

Ранее «Комсомолка» рассказывала, что коронавирусная инфекция выявлена еще у 203 жителей Нижегородской области. Таким образом общее число зараженных выросло до 17481 человека.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 30 июня 2020 года):

- число зараженных выросло до 17481 человека;

- число умерших выросло до 234 человек;

- число выздоровевших выросло до 11071 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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