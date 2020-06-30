Пять пациентов с COVID-19 скончались в нижегородских больницах
Еще пять человек с подтвержденным коронавирусом умерли в Нижегородской области. Таковы данные на утро 30 июня 2020 года, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В общей сложности в регионе зафиксировано 234 летальных случая, связанных с COVID-19. Причем, как уточнил заместитель губернатора, глава регионального минздрава Давид Мелик-Гусейнов, у всех 234 пациентов из-за коронавируса обострились хронические заболевания.
Ранее «Комсомолка» рассказывала, что коронавирусная инфекция выявлена еще у 203 жителей Нижегородской области. Таким образом общее число зараженных выросло до 17481 человека.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 30 июня 2020 года):
- число зараженных выросло до 17481 человека;
- число умерших выросло до 234 человек;
- число выздоровевших выросло до 11071 человека.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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