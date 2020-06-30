Областной суд изменил постановление об аресте Елизаветы Солонченко

30 Июнь 2020 2020-06-30T11:48:45+03:00

Из описательной части исключен пункт, что она может продолжить заниматься преступной деятельностью

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Нижегородский областной суд изменил постановление об аресте экс-главы Нижнего Новгорода Елизаветы Солонченко. Как сообщается на официальном сайте, из описательной части исключен пункт, что она может продолжить заниматься преступной деятельностью.

- В остальной части постановление оставлено без изменений. Постановление суда вступило в законную силу, - говорится в сообщении.

Напомним, о заочном аресте Солонченко стало известно месяц назад. Бывшую главу Нижнего Новгорода обвинили в получении взятки на 79,5 миллиона рублей. По версии следствия, за пять лет она несколько раз получала денежные вознаграждения от нижегородских компаний. Сейчас Солонченко проживает на территории Англии. Суд постановил заключить ее под стражу на два месяца с момента передачи ее правоохранительным органам РФ либо с момента фактического задержания на территории страны.

Сама Солонченко через несколько дней после этого заявила, что не считает себя виновной.

- Хочу, чтобы вы знали: я не сдамся, и буду отстаивать свою невиновность – и в суде первой инстанции, и в любых других судах в любой точке мира, - написала она в соцсетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU