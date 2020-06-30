2020-06-30T11:48:45+03:00
Общество

Областной суд изменил постановление об аресте Елизаветы Солонченко

Из описательной части исключен пункт, что она может продолжить заниматься преступной деятельностью
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Нижегородский областной суд изменил постановление об аресте экс-главы Нижнего Новгорода Елизаветы Солонченко. Как сообщается на официальном сайте, из описательной части исключен пункт, что она может продолжить заниматься преступной деятельностью.

- В остальной части постановление оставлено без изменений. Постановление суда вступило в законную силу, - говорится в сообщении.

Напомним, о заочном аресте Солонченко стало известно месяц назад. Бывшую главу Нижнего Новгорода обвинили в получении взятки на 79,5 миллиона рублей. По версии следствия, за пять лет она несколько раз получала денежные вознаграждения от нижегородских компаний. Сейчас Солонченко проживает на территории Англии. Суд постановил заключить ее под стражу на два месяца с момента передачи ее правоохранительным органам РФ либо с момента фактического задержания на территории страны.

Сама Солонченко через несколько дней после этого заявила, что не считает себя виновной.

- Хочу, чтобы вы знали: я не сдамся, и буду отстаивать свою невиновность – и в суде первой инстанции, и в любых других судах в любой точке мира, - написала она в соцсетях.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Нижегородская епархия поддерживает сохранение карантина в Дивееве
Вячеслав Амосов: «Каждая поправка в Конституцию продиктована требованиями современной жизни»
Нижегородская область – в лидерах по уровню открытости бюджетных данных
Как будут работать избирательные участки в Нижегородской области 1 июля
Безопасность — превыше всего: Как проходит голосование по поправкам в Конституцию в Нижегородской области
Маргарита Красилевская: «Голос каждого очень важен для всей нашей страны и для нашего будущего»
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 30 июня 2020 года: Число заболевших на Автозаводе стремительно растет
Праздничная подсветка включится на нижегородских телебашнях 30 июня и 1 июля
Игорь Андронов: «Участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию нужно всем, кому не безразлично, что происходит в стране»
Сергей Малиновский: «Голосование - это возможность быть причастным к жизни страны»
Коронавирус побороли более 11 тысяч жителей Нижегородской области
Нижегородцы смогут получить гранты на открытие фермерских хозяйств
Геннадий Рябов: «Голосование онлайн обеспечивает стопроцентную безопасность, полностью исключая пресловутый «человеческий фактор»