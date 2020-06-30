Безопасность — превыше всего: Как проходит голосование по поправкам в Конституцию в Нижегородской области

30 Июнь 2020 2020-06-30T10:52:21+03:00

На входе в участки есть антибактериальный коврик, а избирателям измеряют температуру, выдают маску, перчатки и одноразовую авторучку

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В связи с опасной эпидемиологической ситуацией, сложившейся в России из-за коронавируса, избирательная комиссия Нижегородской области предпринимает все необходимые меры для обеспечения безопасности и бесконтактности избирателей и членов участковых избирательных комиссий на избирательных участках.

На входе в участки есть антибактериальный коврик, а избирателям измеряют температуру, выдают маску, перчатки и одноразовую авторучку. Кроме того, участники голосования соблюдают обязательную социальную дистанцию.

Каждый избирательный участок оснащен санитайзерами, ручными и стационарными металлодетекторами. Также в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора органами местного самоуправления организована ежедневная влажная уборка и дезинфекция помещений для голосования, автотранспортных средств, задействованных в работе участковых избирательных комиссий, а также оказано содействие в нанесении разметки сигнальными лентами в помещении для голосования.

На всех этапах голосования и подсчета голосов обеспечена работа общественных наблюдателей.

Максимальное удобство для граждан, максимальная открытость и главное — максимальная безопасность. Именно по этим принципам проходит общероссийское голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации.

Голосование по одобрению поправок в Конституцию России важнее обычных выборов, ведь должностных лиц избирают на короткий срок, а Конституция действует десятилетия! Мы приглашаем каждого избирателя города Нижнего Новгорода и Нижегородской области сделать осознанный выбор!

ИСТОЧНИК KP.RU